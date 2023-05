Ci sono anche l', i bar, il barbiere e persino un carcere, dove si 'giudicano' le ... in cui i braccianti stagionali vivono fuori dai circuiti di accoglienza, lavorando in nero...A scoprirlo sono stati i carabinieri che hanno controllato una San Basilio. A seguito ... nonché il sequestro di 8 chilogrammi di alimenti conservati male,tracciatura o etichetta ...Successivamente i militari hanno arrestato un 28enne,fissa dimora e con precedenti, sorpreso a cedere una dose di eroina ad un ragazzo che è stato identificato e segnalato alla Prefettura, ...

Autolavaggio senza autorizzazione agli scarichi, denunciato il titolare L'Eco dell'Alto Molise e Alto Vastese

I militari del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza hanno scoperto tra le province di Pescara e Chieti impianti non in regola con la normativa per gli scarichi delle acque ed impiegav ...Un ventenne straniero è stato trovato per la terza volta alla guida di un’auto senza la patente. Lunedì i carabinieri di Castelleone, mentre eseguivano un normale controllo in una piazza del centro ab ...