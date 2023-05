Autobus contro auto | traffico in tilt a Salerno VIDEO

(Di giovedì 18 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoparalizzato nel centro della città dinel primo pomeriggio, quando unsvoltando da Corso Garibaldi verso il lungomare in direzione Piazza della Concordia ha urtato un’che viaggiava nello stesso senso di marcia. Il mezzo di trasporto pubblico è rimasto così bloccato nella svolta occupando gran parte della carreggiata nella centralissima strada situata tra l’ex tribunale ed il palazzo delle poste centrali. Si sono registrati problemi alla circolazione stradale. Sul posto la polizia urbana per regolamentare i flussi veicolari e ricostruire la dinamica dell’incidente per individuare le responsabilità. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

... camion, furgoni edi nuova omologazione, e da luglio 2024 lo diventerà anche per i veicoli ... come una frenata o una sterzata, ed anche delle azioni subìte dal mezzo, come gli impatti...Forti disagi al traffico e linee Gtt deviate su percorsi alternativi a causa di un incidente stradale verificatosi questa mattina a Torino. Una automobile si è scontrata con undella linea 65 Gtt gestita dalla società privata Miccolis. La persona a bordo dell'auto è rimasta incastrata. Sul posto la polizia locale e i vigili del fuoco che hanno aiutato il ferito a ...Così al G7 di Hiroshima si discuterà di nuove sanzionila Russia, comprese quelle mirate all'... Saranno organizzati trasferimenti inper i passeggeri. La situazione è sotto il mio ...

Torino: automobile finisce contro un autobus, una persona ferita e linee deviate Quotidiano Piemontese

La curva presa larga e a velocità sostenuta in una pittoresca strada ripida di montagna è costata cara ad un ciclista che ha sfondato il parabrezza di un autobus delle Autolinee ... piena di curve ...L'uomo 73enne che prese a fucilate un'auto parcheggiata sul "suo" parcheggio è comparso davanti al Tribunale di Perugia per rispondere all'accusa di danneggiamento: il suo legale sostiene ostinatament ...