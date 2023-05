Attacco hacker Asl Abruzzo | «Corretto respingere la richiesta di riscatto | ora i cittadini devono proteggersi»

(Di giovedì 18 maggio 2023) «Al momento sono ancora in corso le analisi forensi su quanto accaduto, ma generalmente unransomware segue un processo chiamato cyber kill chain»: queste le prime parole di commento di Swascan in merito all’Aslrispetto al quale, come spiega anche l’esperto, ci sono ancora punti da chiarire. «In particolare – spigano dalla Cyber Security Company – questi step si concretizzano tramite i vettori del phishing, dello sfruttamento di credenziali compromesse disponibili sul web/dark web, malware e dell’exploit di vulnerabilità anche note come CVE». LEGGI ANCHE >>> Il grande peso degli attacchi ransomware ad ASL e ospedali «Il settore Healtcare è tra i più aggredibili per i Criminal» Gli esperti lo chiariscono subito: il settore sanità è tra quelli che fanno più ...

L'AQUILA - In riferimento al recentesubito dalla Asl 1 Abruzzo, il Garante per la protezione dei dati personali ricorda che chiunque entri in possesso o scarichi i dati pubblicati sul dark web da organizzazioni criminali -...Chi non utilizza più una mail, per esempio, farebbe fatica - o forse non si renderebbe conto - di un eventuale(a proposito, qui come riconoscere le false mail svuota conto ). La ...Gliposizionano strategicamente i loro dispositivi sotto il tavolo, consentendo loro di sferrare l'senza destare sospetti o allarmare la vittima. Secondo NordVPN, l'può essere ...

" Chiunque entri in possesso o scarichi i dati pubblicati sul dark web da organizzazioni criminali - e li utilizzi per propri scopi o li diffonda online, sui social network o in altro modo - incorre i ...Il 15 maggio gli hacker del Gruppo Monti hanno pubblicato sul loro blog nel dark web circa 522 Gb di dati sottratti all’Asl 1 di Avezzano, ...