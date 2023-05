Attacco aereo nella notte | bombe su Kiev e i detriti provocano incendi L' inviato cinese da Zelensky

(Di giovedì 18 maggio 2023) Di nuovo esplosionidi. L'allarmeè scattato in città e in tutte le regioni del Paese, mentre il ministero della Difesa fa sapere che la contraerea è scattata subito...

... che ha precisato che l'allarmeè scattato in città e in tutte le regioni del Paese. Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite in seguito ad unmissilistico russo su Odessa,

Kiev, attacco aereo di 'intensità eccezionale' sulla capitale Agenzia ANSA

L'allarme aereo è scattato in città e in tutte le regioni del Paese. Le autorità ucraine: 'Abbattuti tutti gli obiettivi nemici' ...La difesa aerea ucraina ha respinto nella notte diverse ondate di attacchi russi e distrutto 29 missili da crociera su 30 e 4 droni. (ANSA) ...