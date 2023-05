Atripalda si prepara a festeggiare Sant’Antonio | gran finale con il concerto di Gigione

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 18 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa cittadina disiper rinnovare i festeggiamenti in onore dida Padova, attesi tradizionalmente tra il 9 e il 15 giugno. Un culto molto sentito dalla comunitàse, ricco il programma religioso e civile per celebrare l’appuntamento promosso dal comitato festa della Chiesa di Sant’Ippolisto. Oltre ai tradizionali appuntamenti religiosi con il culmine della processione nel giorno di, il 13 giugno, con la Statua del Santo portata in giro per la città a partire dalle ore 18:30, tanti anche i momenti conviviali che partiranno già sabato 27 maggio per arrivare alle seratadi mercoledì 14 giugno con ildicon Jo Donatello e Menayt a partire dalle ore ...