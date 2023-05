ATP Roma 2023 | Semeraro | “Rune non è cattivo | Sinner spreca troppe energie nei primi turni”

(Di giovedì 18 maggio 2023) Continuano al Foro Italico digli Internazionali d’Italia. Ieri è stata una giornata molto intensa, in cui è arrivata soprattutto la sconfitta ai quarti di Novak Djokovic (numero 1 al mondo) contro il danese Holger. Proprio questo è stato il primo argomento nel corso della puntata di ieri di TennisMania, andata in onda su Sport2U, web tv di OA Sport. Il conduttore Dario Puppo ha lasciato subito la parola a Stefano, che ha esordito dicendo: “spacca un po’ il pubblico. Non è cosìcome lo dipingiamo e a molti piace perché gioca bene ed è molto intenso. C’è un po’ diffidenza sul fatto che ogni tanto fa la faccia feroce, ma mi sembra un personaggio genuino”. Il direttore del mensile Il Tennis Italiano ha in seguito parlato del prossimo Roland Garros e ...

