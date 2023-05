Atp Roma 2023 | Medvedev in semifinale Internazionali Bnl d’Italia

(Di giovedì 18 maggio 2023) Sconfitto il tedesco Yannick Hanfmann con il punteggio di 6-2, 6-2 Daniilcentra laagliBnl, torneo Atp Masters 1000 in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Foro Italico a. Il russo, numero 3 del mondo e terza testa di serie, sconfigge il tedesco Yannick Hanfmann, numero 101 del ranking Atp e proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-2, 6-2 in un’ora e 21 minuti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

... se non quello specifico di. Ma per farla breve cosa abbiamo voluto argomentare con tutto ciò ...è che un match WTA abbia un appeal commerciale nettamente inferiore a quello di un match, ...... il percorso di Jannik Sinner bruscamente e anticipatamente interrotto agli ottavi di finale al cospetto dell'argentino Francisco Cerundolo agliMasters 1000 Internazionali d'Italia a. ...Sarei pronto a scommettere che Sinner arriverà alla fine dell'anno tra i primi sei del ranking. ... come quelli che stanno capitando proprio a. Così nella sua rubrica Volée di rovescio sulla ...

ATP Roma : i dispiaceri del giovane Sinner in crisi di crescenza. Quanto è davvero forte Al Foro Italico un… rinascimento che non c’è stato Ubitennis

