Atletica | Battocletti e Aouani presenti alla 10 000 di Londra

(Di giovedì 18 maggio 2023) Si disputerà sabato sera la 10.000 metri sulla pista di Parliament Hill, a, durante il tradizionale evento Night of the 10,000m PBs. Al femminile per gli azzurri è attesa Nadia, al maschile sono iscritti il primatista italiano di maratona Iliass, il recordman dei 10 km su strada Yohanes Chiappinelli e Neka Crippa. La manifestazione sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube di European Athletics con la gara femminile al via alle 21.40 italiane e quella maschile alle 22.25. Nadiasi misurerà con diverse rivali di fama internazionale, tra cui le britanniche Jessica Warner-Judd, vincitrice della scorsa edizione, Samantha Harrison, scesa a 2h25:59maratona die sesta nei 10.000 agli ultimi Europei di Monaco di Baviera; e la ...

Trionfa all'esordio Nadia, si conferma Pietro Riva. Questi i verdetti a Brescia nei Campionati italiani dei 10.000 metri su pista. È un debutto vincente per la 23enne trentina che alla prima uscita della carriera ...

Venticinque giri, una ‘notte’ di sfide sui 10.000 metri, sulla pista di Parliament Hill, a Londra, con quattro sfumature d’azzurro. Sabato sera si gareggia nella capitale britannica per il tradizional ...Lì dove la corsa in montagna è di casa, ovvero la Valsassina, si sono svolti i campionati italiani giovanili di corsa in montagna domenica 14 maggio con ...