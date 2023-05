Atalanta | stagione finita anche per un altro esterno

Se la Juve avesse 11 punti di vantaggio sull'settima, dovrebbero dare 12 punti, ma con tre ...infatti sono i componenti della rosa bianconera che potrebbero salutare al termine della. ...... invece, Andrea Olivieri , giovane centrocampista classe 2003 palermitano di proprietà dell'ma in prestito al Frosinone (poco spazio per lui). Mazzotta a Bari ha fatto una buonae ...Diversi i profili seguiti tra i quali Koopmeiners dell', Frattesi del Sassuolo, e Samardzic ...sulla prossima partita da vincere e più in generale sulle ultime tre gare della. L'...

Zapata si ferma, probabile stagione finita Calcio Atalanta

Non può essere un caso e non lo è. Perché l'Atalanta avrà cambiato anche veste, faccia, rosa e modo di giocare, ma con tutte le armi a sua disposizione era ritornata quella dei vecchi tempi. Guarda ca ...Il direttore sportivo segue il centrocampista dell'Atalanta da diverse stagioni. La sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni ...