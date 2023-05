Atalanta | stagione finita anche per un altro esterno

Commenta per primo Oltre ad Hateboer, Soppy e Ruggeri, l'perde l'ala sinistra Lukas Vorlicky, classe 2002 dotato di grande talento ma anche di ossa ... Ieri si è operato e la sua...Commenta per primo Non può essere un caso e non lo è. Perché l'avrà cambiato anche veste, faccia, rosa e modo di giocare, ma con tutte le armi a sua ...unica volta in questa tribolata...Un vero peccato, ladell'attaccante è molto negativa sul piano realizzativo (appena due gol, uno a Lecce e uno a Torino) ma nelle ultime settimane sembrava in netta ripresa e si era ...

Zapata si ferma, probabile stagione finita Calcio Atalanta

ZAPATA – L’Atalanta perde per infortunio Duvan Zapata e La Gazzetta ... che a questo punto – visto che mancano solo tre gare – non può che temere che sia chiusa questa stagione già tribolata, e ...Oltre ad Hateboer, Soppy e Ruggeri, l'Atalanta perde l'ala sinistra Lukas Vorlicky, classe 2002 dotato di grande talento ma anche di ossa fragili. Dopo che il suo sogno è diventato realtà il 19 febbra ...