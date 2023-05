(Di giovedì 18 maggio 2023) QUI ZINGONIA. Non si attenua l’emergenza in casa. Sabato 20 maggio, al Gewiss Stadium contro il Verona (ore 18), potrebbero essere addirittura nove i giocatori indisponibili. Quelli sicuramente ko sono sette.

Stagione finita e fino a due mesi di stop per Brandon Soppy: il laterale francese dell'Atalanta ha accusato una lesione di terzo grado al bicipite femorale sinistro durante la partita contro la Salernitana, disputatasi domenica 14 maggio all'Arechi. L'obiettivo è recuperarlo per la finale di Champions del 10 giugno.

Atalanta, Soppy ko due mesi. Attesa per Zapata L'Eco di Bergamo

