Atalanta | problemi al polpaccio per Zapata | non ci sarà contro il Verona

(Di giovedì 18 maggio 2023) L’, nella partita di campionato di sabatoil, dovrà fare sicuramente a meno di Duvan. Per l’attaccante colombiano, che finito l’allenamento di mercoledì mattina ha accusato noie aldestro, gli esami strumentali per stabilire l’entità dell’infortunio sono attesi tra venerdì e sabato mattina stesso. SportFace.

Atalanta, problemi al polpaccio per Zapata: non ci sarà contro il ... SPORTFACE.IT

Continua la stagione turbolenta in casa Atalanta, soprattutto per via dei numerosi infortuni. Quest'anno Gasp è stato costretto a rinunciare tanti titolari.