(Di giovedì 18 maggio 2023) In apertura all’incontro sulle problematiche delATA svoltosi stamane presso il Ministero dell’Istruzione, la FLCha sollevato come prima questione la necessità di stabilire misure di emergenza a sostegno degli alunni e delscolastico delle zone delcolpite duramente dal disastro climatico, aprendo un apposito tavolo di lavoro. L'articolo .

ATA, Flc Cgil: “Personale sottovalutato, investire risorse adeguate. Interventi per l’Emilia Romagna” Orizzonte Scuola

Roma, 18 maggio - In apertura all’incontro sulle problematiche del personale ATA svoltosi stamane presso il Ministero dell’Istruzione, la FLC CGIL ha sollevato come prima questione la necessità di ...Sugli aspetti economici è stata sostanzialmente condivisa la scelta di destinare le risorse rimanenti all’incremento di Rpd dei docenti, CIA per gli ATA e indennità di direzione per i DSGA. La FLC ...