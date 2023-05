AssoBirra | +6% consumi e +3 | 3% produzione nazionale in un anno

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 maggio 2023) Roma, 18 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Si è chiuso con il segno più il 2022 della birra in Italia. L'scorso iinterni di birra hregistrato un aumento del 6%, laè cresciuta del 3,3% e l'export ha messo a segno risultati in linea. Nel 2022 si registra inoltre l'incremento della birra importata in Italia dai Paesi esteri, una crescita che ammonta al 10% (7,8 milioni di hl nel 2022 vs 7,1 milioni di hl nel 2021) ed è quindi decisamente più sostenuta rispetto a quella delle produzioni Made in Italy. Sono queste, in sintesi, le principali evidenze dell'Annual Report 2022 die i punti di discussione emersi durante la conferenza stampa organizzata a Roma dall'Associazione più rappresentativa del comparto birrario italiano per presentare il ...