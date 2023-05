Assegno unico in pagamento | le date di maggio 2023

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 18 maggio 2023) L’Inps ha annunciato ledi accredito per l’universale a. In seguito alle novità introdotte dal decreto lavoro, c’è infatti stata qualche variazione con l‘aggiornamento sulla data didell’prevista per il mese di, per coloro che hanno presentato la prima istanza. Vediamo insieme il nuovo calendario degli accrediti per l’per il mese di. Il calendario originale L’Inps aveva comunicato a inizio mese il calendario mensile per ildell’: dal 10 al 20 di ogni mese sarà pagato l’importo degli assegni che non hanno ...