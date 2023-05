Assegno inclusione | Tridico attacca | “Misure discriminatorie”

(Di giovedì 18 maggio 2023) Il presidente uscente dell'Inps: "Se arrivasse nuova pandemia numero beneficiari resterebbe lo stesso" La misura costruita con le due gambe dell’die del Supporto per la formazione e il lavoro è rigida e discriminatoria. Così il presidente uscente dell’Inps Pasqualecritica una delleportanti del Dl Lavoro del governo nel corso dell’audizione alla Commissione del Senato. “La misura costruita con le due gambe dell’die del supporto per la formazione dei lavoratori è rigida: se arrivasse una nuova pandemia il numero dei beneficiari infatti resterebbe sempre uguale perchè legato all’età e alla disabilità. Uno strumento lontano da quel Reddito minimo chiesto dall’Ue che in altri Paesi è basato sulle condizione socio economiche, è ...

