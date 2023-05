Assad parteciperà alla riunione della Lega Araba

Dalla porta principale del prossimo summit della Lega Araba, previsto venerdi' 19 maggio in Arabia Saudita, rientra nel consesso mediorientale il presidente siriano Bashar al, a lungo contestato in patria e per circa un decennio ritenuto da piu' parti responsabile di molte delle atrocita' consumatesi nel conflitto armato in Siria. 18 maggio 2023Il presidente siriano Bashar aldi persona alla prossima riunione della Lega Araba, in programma venerdì a Gedda, in Arabia Saudita. Lo ha reso il ministro degli Esteri siriano Faisal Mekdad. La Siria era stata ...per ComeDonChisciotte ISCRIVETEVI AI NOSTRI CANALI CANALE YOUTUBE: https://www.youtube.com/@ComeDonChisciotte2003 CANALE RUMBLE: https://rumble.com/user/comedonchisciotte CANALE ODYSEE: https://odysee.

Assad partecipera' al summit della Lega Araba a Gedda, prima volta ... Il Sole 24 ORE