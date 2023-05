Assad partecipera' al summit della Lega Araba a Gedda | prima volta dal 2011

Dalla porta principale del prossimo summit della Lega Araba, previsto venerdi' 19 maggio in Arabia Saudita, rientra nel consesso mediorientale il presidente siriano Bashar al, a lungo contestato in patria e per circa un decennio ritenuto da piu' parti responsabile di molte delle atrocita' consumatesi nel conflitto armato in Siria. 18 maggio 2023Una settimana fa è stata tuttavia formalmente reintegrata e il presidente Bashar alè stato invitato a partecipare al summit di venerdì. .per ComeDonChisciotte ISCRIVETEVI AI NOSTRI CANALI CANALE YOUTUBE: https://www.youtube.com/@ComeDonChisciotte2003 CANALE RUMBLE: https://rumble.com/user/comedonchisciotte CANALE ODYSEE: https://odysee.

Assad partecipera' al summit della Lega Araba a Gedda, prima volta ... Agenzia ANSA

