Ascolti tv | ' Luce dei tuoi occhi 2' chiude e vince la prima serata

(Di giovedì 18 maggio 2023) Roma, 18 mag. (Adnkronos) - 'dei2'glidelladi ieri. La fiction di Canale 5 infatti ha ottenuto 2.957.000 telespettatori e il 18,1% di share. Seconda posizione per Rai3 che con 'Chi l'ha visto?' (1.972.000 telespettatori, share 12%) ha superato il film di Rai1, 'The Help', visto da 1.834.000 telespettatori pari all'11,5% di share. Appena fuori dal podio Italia 1 che con il film 'Pirati dei Caraibi – Ai Confini del Mondo' ha conquistato 953.000 telespettatori con il 6,6%, mentre su Rai2 'The Good Doctor' ne ha raccolti 996.000 con il 5,4%. 'Controcorrente' su Retequattro ha registrato 836.000 telespettatori e il 5,9% di share e La7 con 'Sacrificate Cassino!' ha interessato 537.000 telespettatori e il ...

tv, come funziona l'Auditel . La prima serata del 17 maggio: vincedei tuoi occhi. Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share: Canale 5,...TV ieri 17 maggio 2023: Controcorrente arriva a 836mila spettatori per il 5,9% di share Canale 5 vince negliTV con l'ultima puntata della fictiondei Tuoi Occhi 2 , che ha appassionato 2.957.000 spettatori pari al 18.1% di share. Seconda posizione per Chi l'ha Visto su Rai3 , che ottiene 1.972.Tv , mercoledì 17 maggio 2023 in prima serata su Rai1 The Help ha conquistato una media di 1.834.000 spettatori pari all'11.5%. Su Canale 5 l'ultima puntata della fictiondei Tuoi Occhi 2 ...

Ascolti tv mercoledì 17 maggio 2023: Luce dei tuoi occhi 2 a 2,9 mln (18%), The Help a 1,8 mln (11%), Chi l’ha visto a 1,9 mln (12%) Tvblog

Roma, 18 mag. (Adnkronos) – ‘Luce dei tuoi occhi 2’ chiude e vince gli ascolti della prima serata di ieri. La fiction di Canale 5 infatti ha ottenuto 2.957.000 telespettatori e il 18,1% di share. Seco ...La ricerca di Alice da parte di Emma Conti (Anna Valle) è finalmente conclusa. Ieri sera, nel corso dell’ultimo appuntamento della seconda stagione di Luce dei Tuoi Occhi, i telespettatori sintonizzat ...