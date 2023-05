Ascolti tv ieri | vola il mattino di Rai1 | Uomini e Donne Story verso il flop

(Di giovedì 18 maggio 2023) Come rivelano glitv di, mercoledì 17 maggio 2023, l'ultima puntata di Luce dei Tuoi Occhi 2 su Canale 5 ha vinto la serata registrando un netto di 2.957.000 telespettatori, share 18.1%. Suil film The Help ha ottenuto una media di 1.834.000 telespettatori, share 11.5%. Sempre bene Chi l'ha Visto? su Rai3 che ha sfiorato 2mln di telespettatori. A seguire il programma condotto da Federica Sciarelli sono stati 1.972.000 spettatori, 12% di share. Di seguito glitv disera degli altri canali: Rai2 The Good Doctor 996.000, 5.4% Italia 1 film Pirati dei Caraibi – Ai confini del Mondo 953.000, 6.6% Rete 4 Controcorrente 836.000, 5.9% La7 Sacrificate Cassino! 537.000, 3.2% Tv8 film Monuments Men 336.000, 2% Nove film Brick Mansions 334.000, 1.9%....

