Ascolti tv | i dati di mercoledì 17 maggio

(Di giovedì 18 maggio 2023) Idi ieri sera Nella serata di ieri,172023, su Rai1 The Help ha coinvolto 1.834.000 spettatori pari all’11.5%. Su Canale 5 l’ultima puntata della fiction Luce dei Tuoi Occhi 2 conquista 2.957.000 spettatori pari al 18.1% di share. Su Rai2 la sesta stagione di The Good Doctor si ferma a 996.000 spettatori pari al 5.4% di share. Su Italia 1 Pirati dei Caraibi – Ai Confini del Mondo registra 953.000 spettatori con il 6.6%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 1.972.000 spettatori pari ad uno share del 12% (presentazione di 9 minuti: 1.184.000 – 6.1%). Su Rete4 Controcorrente totalizza un a.m. di 836.000 spettatori con il 5.9% di share. Su La7 Sacrificate Cassino! ha registrato 537.000 spettatori con uno share del 3.2%. L'articolo proviene da 361 Magazine.