dell'access prime time .tv, come funziona l'Auditel . La prima serata del 17 maggio: vince Luce dei tuoi occhi. Ecco idella prima serata con il numero dei telespettatori e il ...Di seguito tutti irelativi al prime time di mercoledì 17 maggio 2023 : Rai Uno " The Help ha ...tv mercoledì 17 maggio 2023: preserale e access prime time Rai Uno: Affari tuoi hanno ...Dalle 10.00 saranno trasmessi iAuditel e lo share della prima serata di ieri , mercoledì 17 maggio 2023 . Su Rai 1 'The Help' ha conquistato 1.834.000 spettatori pari all'11.5% di share mentre ' Luce dei tuoi occhi 2 l'ultima ...

Ascolti tv e dati Auditel mercoledì 17 maggio: vince Luce dei tuoi occhi, Chi l'ha visto batte Rai 1 Virgilio Notizie

window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-80030e-ca73-63e9-a2a5-50fec1d71ade ...Ascolti tv 17 maggio 2023: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (mercoledì) | Qual è il programma più visto della serata ...