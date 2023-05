Arturo Di Napoli a SuperNews | “Napoli? Scudetto risultato incredibile Inter | la finale di Champions sarà dura | ma in gara secca tutto può succedere”

(Di giovedì 18 maggio 2023) Ti saresti mai aspettato la vittoria delloda parte del? C’è stato un uomo chiave a tuo parere?“Ilha vinto loin maniera assolutamente meritata, esprimendo anche un ottimo calcio. Sinceramente non mi sarei mai aspettato una stagione del genere. De Laurentiis, Spalletti e i calciatori ci hanno sempre creduto, siamo stati noi dall’esterno a commettere l’errore di dare poco credito a questa squadra. Il club si è tolto una grandissima soddisfazione. Portare lodopo 33 anni è un. Un uomo chiave? Credo si debba partire dal presidente fino ad arrivare all’ultimo dei calciatori, e non solo. (…) C’è stato un grande lavoro da parte di ...

Notizie Calcio- L'ex attaccante di Inter eDiè intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" . Queste le sue parole: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di ...... Vincenzoe gli interventi di Mario Rosario Di Costanzo, Responsabile della CDAL della Campania e di Antonio Manzo, giornalista. Le conclusioni saranno affidate adCelletti, giornalista ...... professoressa ordinaria di Pedagogia generale e sociale presso il dipartimento di Scienze Motorie e del Benessere dell'Università degli Studi di"Parthenope" e mamma di, accoltellato ...

Arturo Di Napoli a SuperNews: “Napoli Scudetto risultato ... IMGpress

A un anno dalla sua fondazione, l’Associazione Amici di Fratel Arturo Paoli presenta una nuova edizione del “Deserto nella città”, un’occasione per ricordare l’esperienza di fede e di vita di fratel A ...Arturo Di Napoli , ex attaccante del Napoli e dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di 'Marte Sport Live' su Radio Marte : " Il Napoli qualche rimpianto per la Champions lo deve avere. Al posto del M ...