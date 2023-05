L'allenatore dei Seagulls dovrà però battere ladi Eddie Howe (Newcastle), Mikel Arteta (), Pep Guardiola (Manchester City), Marco Silva (Fulham) e Unai Emery (Aston Villa). - foto ...L'allenatore dei Seagulls dovrà però battere ladi Eddie Howe (Newcastle), Mikel Arteta (), Pep Guardiola (Manchester City), Marco Silva (Fulham) e Unai Emery (Aston Villa).Commenta per primo Non solo Barcellona. Anche l', secondo quanto riportato da Sport Bild , ha messo nel mirino Ilkay Gundogan , in scadenza di contratto a fine giugno con il Manchester City.

Arsenal, concorrenza per Rice: Bundes pronta alla maxi-offerta Calciomercato.com

In corsa anche Howe, Arteta, Guardiola, Silva ed Emery LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - In lotta per portare il Brighton a una ...Non solo Barcellona. Anche l'Arsenal, secondo quanto riportato da Sport Bild, ha messo nel mirino Ilkay Gundogan, in scadenza di contratto a fine giugno con il Manchester City.