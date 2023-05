Arrivano i velivoli di sesta generazione | ecco la nuova frontiera del volo

Il 13 maggio, quattrodell'aeronautica russa (due jet da combattimento e due elicotteri) ... Le dichiarazionidopo che durante il summit dei leader europei a Reykjavik, Londra ha ...La storia ricorda però che l'integrazione degli Scalp suioccidentali come Mirage 2000, ... che oggi nona colpire oltre gli 80 chilometri. E in questo senso sarà da vedere anche ...... ha precisato ad esempio il portavoce del primo ministro Rishi Sunak, sottolineando che la Raf non dispone di quel tipo dima ha in dotazione i più sofisticati Typhoon e F - 35. 'Nel ...

I primi due aerei Leonardo M-346 greci arrivano all'International ... Aviation Report