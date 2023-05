“Arriva lui | è il delirio” GF Vip 8 | Signorini già al lavoro E ha scelto | tremano a Mediaset

(Di giovedì 18 maggio 2023) Lo scorso aprile si è concluso il capitolo più lungo della storia del reality di Cinecittà. Alfonsoed il suo GF Vip 7 hanno fatto divertire, ma soprattutto discutere, non solo gli spettatori, persino i vertici del Biscione. Eppure, sarebbe già alper il GF Vip 8. Già fuori i nomi dei due probabili nuovi opinionisti. Naturalmente si parla ancora di indiscrezioni, mancano ancora troppi mesi al debutto del GF Vip 8, che è comunque già atteso. Nonostante la tempestività della voce in questione uno tra i ipotetici prescelti pare molto vicino alla conferma. L’altro potrebbe doversela vedere con un contendente già avvezzo al format. GF Vip 8, pazzesca l’indiscrezione sul nuovo opinionista A lanciare questa succulenta indiscrezione è Dagospia. “A settembre 2023 Alfonsotornerà alla guida di nuova ...

La vittima è stata trasferita nell'ospedale Maresca ed è stato medicato, peruna diagnosi di 10 ... Alla centrale operativauna richiesta di aiuto: un uomo, per futili motivi, ha avuto un ...... cringe il momento kiss cam con baci dati in faccia alla telecamera (incluso unche bacia una ... macon 10 anni di ritardo C'è una nuova teoria sul perché non abbiamo ancora incontrato gli ......una linea dinastica che parte dalla prima scelta del Draft 1987 (David Robinson) eal ...in silenzio con lo sguardo verso il basso fino a quando gli altri non sono andati a congratularsi con. ...

Foot Locker, dopo la rapina arriva il vigilantes: «Con lui ci sentiamo più sicuri» ilgazzettino.it

Arriva in streaming The Family Stallone, una serie tv sulla vita di Sylvester Stallone e della sua famiglia. Dove vederla ...Arriva al cinema “Fast X”. Il decimo capitolo di “Fast and Furious” approda nelle sale giovedì 17 maggio. Altre novità sul grande schermo sono costituite da “Peter von Kant” e “Pacifiction – Un mondo ...