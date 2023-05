Aperti per Voi sotto le Stelle | la bellezza è per tutti grazie al Touring Club Italiano

Leggi su nonewsmagazine

(Di giovedì 18 maggio 2023) Dal 9 all’11 giugno i luoghiper Voi delsi animano perper Voile: aperture prolungate e straordinarie ed eventi speciali per rendere la, l’arte e la cultura accessibili a. Per tre giorni in tutta Italia,ai preziosi soci volontari del, sarà possibile conoscere e ammirare piccoli e grandi tesori del nostro Paese: palazzi storici, chiese, monumenti, aree archeologiche si animeranno con?eventi e aperture serali.? Un’occasione unica per conoscere storie e racconti, riscoprire dettagli, svelare spazi normalmente non accessibili, passeggiare in ambienti suggestivi fino al tramonto e aspettando le. Dai ...