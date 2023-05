Anziana stordita con il taser dalla polizia nella casa di cura | la 95enne è in fin di vita Rabbia sui social | ' Assassini'

con il taser dalla polizia nella casa di cura: la 95enne è in fin di vita. Rabbia sui social: 'Assassini' Harry e Meghan, come stanno L'incidente è un mistero, la polizia nega. ...Gli agenti hanno tentato di disarmare l', ma lei non aveva alcuna intenzione di lasciare il coltello. Così i poliziotti hanno dovuto agire, per evitare il peggio, e dopo averla colpita con il ...con il taser dalla polizia nella casa di cura: la 95enne è in fin di vita. Rabbia sui social: 'Assassini' Harry e Meghan, come stanno L'incidente è un mistero, la polizia nega. ...

Anziana stordita con il taser dalla polizia nella casa di cura: la 95enne è in fin di vita. Rabbia sui social: leggo.it

Malata di demenza senile in condizioni molto gravi: la donna, una 95enne madre di 8 figli, lotta tra la vita e la morte dopo essere stata messa fuori uso con un taser dalla ...Immagini tratte dall'indagine dei Carabinieri di Asti contro i banditi che si presentavano come tecnici dell'acquedotto, per entrare nelle case di anziani. Dopo averli storditi con spray al peperoncin ...