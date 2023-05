Anziana bloccata in casa | il video dei soccorsi in elicottero

(Di giovedì 18 maggio 2023) C'è anche un'che era rimasta intrappolata nella suadi Forlì tre le persone salvate dall'alluvione. Per lei sono intervenuti i vigili del fuoco. Un'operazione delicata: i soccorritori hanno raggiunto la sua abitazione con unin: ildel...

...commercianti del mercato coperto che si sono accorti della presenza della donna rimasta...successa d'estate con il caldo afoso e magari a rimanere prigioniera fosse stata una personao ...Gli agenti hanno sorpreso l'donna con un paio di affilate forbici intenta a bucare le gomme ..."nonna vandala" soprannominata così da alcuni abitanti del quartiere è stata prontamente...tra l'altro anche la circolazione dei treni in tutta la zona adriatica. Le autorità si ... e quindi sono iniziate le operazioni di soccorso per portare in salvo l'rimasta all'interno ..

Anziana bloccata in casa: il video del salvataggio in elicottero Today.it

Maltempo Emilia-Romagna, Polizia salva un anziano bloccato in auto 18 maggio 2023 (Agenzia Vista) I sommozzatori della Polizia di Stato hanno salvato un anziano bloccato in auto a Villa San Martino, a ...Nonostante la tragedia dell'alluvione, alcune persone sono riuscite a salvarsi: ecco il racconto di chi ha visto la morte in faccia ma oggi è vivo grazie alla tempestività degli aiuti ...