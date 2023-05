Antonella Clerici si commuove in diretta per l’alluvione in Emilia Romagna – Video

(Di giovedì 18 maggio 2023)piange Commozione nella puntata odierna di E’ Sempre Mezzogiorno. Durante uno dei giochi telefonici,non è riuscita a trattenere le lacrime pensando ai residenti dell’, colpiti dalla devastante alluvione.ha scelto di aprire la puntata con il sottofondo diMia: “Volevamo aprire con questa canzone, che a me mette molta allegria perchéMia, in realtà, èNostra in questo caso, perché noi abbracciamo davvero virtualmente… (…) Abbiamo tantissimi amici della, che è una terra che tutti noi amiamo. Io non conosco persona che non ami l’e, come dite voi, ‘tien botta’. ...

Come, che a 'È sempre Mezzogiorno', il suo programma sulla Rai, non è riuscita a trattenere l'emozione. Meteo, maltempo in attenuazione sull'Emilia Romagna, ma nel weekend è in ...scoppia a piangere in diretta: la conduttrice di È sempre mezzogiorno particolarmente turbataconcluderà a brevissimo una nuova stagione televisiva in cui ha ...E' sempre mezzogiorno inizia con il dolore e le lacrime diper l'Emilia ...

Antonella Clerici dedica un pensiero all'Emilia Romagna e scoppia in lacrime: Dolore pazzesco Fanpage.it

Difficile restare impassibili, soprattutto per chi a quella terra è legato. Come Antonella Clerici, che a "È sempre Mezzogiorno", il suo programma sulla Rai, non è riuscita a trattenere l'emozione.Antonella Clerici ha aperto il suo È sempre mezzogiorno con un pensiero rivolto alle vittime dell’alluvione in Emilia Romagna: “Un ...