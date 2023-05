Antonella Clerici non riesce a trattenere le lacrime | il dolore è troppo forte

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 18 maggio 2023)scoppia a piangere in diretta: la conduttrice di È sempre mezzogiorno particolarmente turbataconcluderà a brevissimo una nuova stagione televisiva in cui ha tenuto compagnia a milioni telespettatori durante l'ora di pranzo con il suo programma È sempre mezzogiorno. La biondissima padrona di casa, dopo aver detto addio al programma che l'ha resa iconica in questi anni, La prova del cuoco, ha avuto una nuova proposta dalla Rai che ha voluto darle nuovamente in mano le redini di un programma a sfondo culinario. Come aveva raccontato anche da Fabio Fazio, sua madre, una semplice casalinga di provincia, lamentava il fatto che non aveva mai idee ad ora di pranzo e che le sarebbe piaciuto che in televisione lanciassero qualche spunto. Ecco allora chepassa dai ...