Annegati o trascinati via dal fango | le tredici vittime dell' alluvione e le loro storie

(Di giovedì 18 maggio 2023) L'Emilia Romagna piange leche ha colpito il territorio, mentre i soccorritori continuano le ricerche dei dispersi e allo stesso tempo lavorano per mettere in salvo chi è ancora in una condizione di pericolo.Il bilancio ufficiale è cambiato nel corsoe ore ed è...

Tre erano di Forlì, quattro della provincia di Cesena, una del Ravennate e una del Bolognese. Una di loro è ancora senza ...... un uomo ed un bambino di sei anni, padre e figlio di origini ghanesi, sono mortiin mare . si sono tuffati in mare ma sono stati sorpresi dalla corrente troppo forte , che li ha...... nel comune di San Biagio di Callalta (Treviso), dove due ragazzi sono morti. Si tratta di ... La corrente del fiume Piave li haa un chilometro di distanza dal luogo della scomparsa. ...

Annegati o trascinati dal fango: le nove vittime dell'alluvione e le loro storie Today.it

È morto annegato. Anche Franco e Adriana Mazzoli ... Palma, 60 anni e conosciuta da tutti come Marinella, è stata trascinata per venti chilometri. Il suo cadavere è stato trovato sulla spiaggia di ...È morto annegato. Anche Franco e Adriana Mazzoli ... Palma, 60 anni e conosciuta da tutti come Marinella, è stata trascinata per venti chilometri. Il suo cadavere è stato trovato sulla spiaggia di ...