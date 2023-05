Animali domestici | cresce la domanda di servizi per il loro benessere

(Di giovedì 18 maggio 2023) MILANO (ITALPRESS) – Con quasi 65 milioni di, di cui 10,2 milioni di gatti e 8,8 milioni di cani, l’Italia è il terzo paese in Europa per diffusione dei pet dopo Germania e Francia. Sono alcuni dei dati emersi nel Rapporto Assalco 2023 che certifica la propensione in Italia ad accoglierein casa: il 37,7% degli italiani dai 18 anni in su dichiara infatti di averne uno in famiglia. Inoltre dal 2015 al 2022 il dato relativo a coche hanno deciso di accogliere in casa più di un animale risulta quasi raddoppiato: 9,9% del 2015 contro il 17,2% del 2022. Nel nostro paese il mercato della pet economy vale 3.5 miliardi di euro, eladiper ildegli amici a quattro zampe, ...

Percorrendo quella strada, si incontrano gli altarini in muratura delle stazioni della 'via Crucis'; parimenti, ci si imbatte nei terreni adibiti a orti e all'allevamento dida ...MILANO - Con quasi 65 milioni di, di cui 10,2 milioni di gatti e 8,8 milioni di cani, l'Italia è il terzo paese in Europa per diffusione dei pet dopo Germania e Francia. Sono alcuni dei dati emersi nel Rapporto ...I beni destinati glisono quelli con un valore maggiore (20,6 milioni di euro) e con una riduzione del volume di appena l'1,6. Dal lato opposto, gli italiani sono disposti a ...

Animali domestici e condomini: controversie e soluzioni - ilGiornale.it ilGiornale.it

Percorrendo quella strada, si incontrano gli altarini in muratura delle stazioni della “via Crucis”; parimenti, ci si imbatte nei terreni adibiti a orti e all'allevamento di animali domestici da parte ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...