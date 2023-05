Angelina Mango terrorizzata dai provini di Amici 22 | “Tanti dolori”

(Di giovedì 18 maggio 2023)è stata una delle protagoniste più apprezzate della ventiduesima edizione di. Fin dal suo ingresso, ha stregato tutti con le sue doti canore. Il percorso, caratterizzato da alti e bassi, l’ha portata ad aggiudicarsi il secondo posto durante la finale. Nelle ultime ore, ha deciso di rilasciare alcune interviste dove ha parlato delle sue emozioni. In particolare, si è concentrata sulla paura avvertita durante ie sulla vita in Casetta. Potrebbe interessarti: Retroscena sul rapporto trae Wax: “Inseparabili, si appartano”22,sotto pressione: la sfida deiè entrata nel cast di22 dopo l’inizio ...

... La sua esperienza si è conclusa a un passo dalla finale , che ha visto trionfare il ballerino Mattia Zenzola e arrivare seconda la cantante: Leggi anche Umberto Gaudino scrive a ...Scopriremo insieme i dettagli di questa straordinaria vicenda di crescita personale e il modo in cuiha trovato la forza di superare le difficoltà e raggiungere i propri obiettivi. Di cosa ...- - >, è pronta a lanciare il suo nuovo album "Voglia di vivere" , in uscita il 19 maggio. Protagonista indiscussa dell'edizione 2023 di Amici di Maria De Filippi, vincitrice nella categoria ...

Angelina Mango: «La musica mi ha aiutato a guardare il dolore in faccia» Vanity Fair Italia

Il Vangelo secondo Mattia. E Maria. Ma anche e soprattutto Angelina. Vince la storia, la chiamano narrazione, nella finale di Amici 22, come per gli ultimi anni, vedi Sangiovanni, è una scelta editori ...Anche se è arrivata fino alla fine del programma ed è stata a lungo la favorita, Angelina Mango non ha sempre vissuto con serenità ...