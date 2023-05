Angelina Mango rivela di essere stata male dopo essersi iscritta ai provini per Amici 22 | “Febbre e dolori”

Leggi su isaechia

(Di giovedì 18 maggio 2023) L’ingresso diadaver vinto la sfida contro Ascanio non è stato dei più facili, almeno dal punto di vista psicologico. La paura che venisse considerata come un’altra “figlia” di arrivata al talent “rubando” il posto ad altri cantanti più meritevoli era alta. Le critiche e le polemiche infatti i primi giorni avevano fatto un velocissimo giro del web, un po’ come era successo lo scorso anno con LDA, il figlio di Gigi D’Alessio, arrivato anche lui alla fase finale del programma. Tuttavia sono bastate pochissime esibizioni a farle scrollare di dosso la pesante e a tratti fastidiosissima etichetta, condanna di tanti giovani che vogliono seguire le orme dei genitori, e iniziare ad apprezzare il talento, la grinta, la voce di, dimenticandoci un po’ tutti del cognome. Sulle ...