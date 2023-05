Android Auto | stai avendo problemi con la navigazione di Google Maps? Ecco perché

Leggi su computermagazine

(Di giovedì 18 maggio 2023) A due mesi di distanza da quei tracker die bug su, nuove complicazioni arrivano pere le app di musica. E’ in circolazione da un po’. Dapprima un software di nicchia, per pochi, ora quello standard sviluppato dae basato su smartphone. Creato per consentire ai dispositivi mobili di essere utilizzati inmobile mediante il sistema di infotainment presente nel cruscotto, e che ora è diventato parte integrante del cruscotto, anche senza terminale mobile, tanti utenti lamentano un malfunzionamento continuo – ComputerMagazine.itSiamo arrivati a una trentina di casemobilistiche che hanno stretto l’accordo con il colosso di Mountain View per ...