Andrea Damante ed Elisa Visari presto genitori? I fan notano un pancino sospetto

... che ci farà compagnia fino alla fine del mese, molti si aspettavano di ripercorrere storie iconiche come quella di Gemma e Giorgio, Ida e Riccardo, quella di Giulia De Lellis e, Rosa ...Le amicizie nel mondo dello spettacolo, da Giulia Salemi a, lo hanno portato sulle passerelle di fama internazionale. Pare, infatti, che sia stato Stefano Sala a presentarlo a Paul ...Aspre critiche social arrivate addopo la pubblicazione di alcune foto e video. Ecco cosa è successo. Pioggia di critiche sui social per. Questa volta, però, non si tratta di storie d'amore, vere o ...

Andrea Damante ed Elisa Visari, bebè in arrivo Il dettaglio scatena ... TorreSette

La fidanzata di Andrea Damante è incinta A marzo li davano in rottura e ogni tanto anche nei mesi precedenti si è parlato di crisi, ma Andrea Damante ed Elisa Visari sono più che mai una coppia.C'è aria di grandi annunci per Elisa Visari e Andrea Damante La coppia, superata la crisi, ha sfilato sul red carpet di "The Ferragnez 2", attirando l'attenzione per un dettaglio molto ...