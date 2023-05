«Andiamo nello spazio per imparare a curarci del nostro pianeta» Emilio Cozzi a «Le Primavere – Il Cortile dei Gentili»

(Di giovedì 18 maggio 2023) «Una dimensione che ci tocca nel quotidiano, che ci insegna come migliorare la vita sul, la Terra. E per questo va preservata». Così il giornalista spiega loa chi crede che sia “solo” l’invio di uomini e donne su Marte. L’intervento «, nuova frontiera o discarica planetaria?» si terrà domani alle 15 al Pontificio Collegio Gallio di Como, in collaborazione con «BergamoScienza»

