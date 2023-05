Ancelotti-Brasile | perché il tecnico emiliano potrebbe essere il nuovo c t

Dopo la semifinale di ritorno di Champions League tra Manchester City e Real Madrid, chiusa con la netta vittoria degli inglesi per 4 - 0, Fabio Capello ...Negli ultimi mesiè stato accostato alla panchina del, ma il diretto interessato ha sempre ricordato di avere un anno di contratto con i blancos. Panchina in bilico I giocatori ...AS invece titola: 'nel'occhio del ciclone'. Negli ultimi mesi il tecnico italiano è stato accostato alla panchina del, ma lo scenario non sembra aver catturato l'interesse dell'ex ...

Ancelotti si nasconde, ma è vicino al Brasile: la trattativa entra nel vivo Sport Mediaset

Carlo Ancelotti potrebbe accettare il corteggiamento del Brasile, il Real Madrid è reduce dall'eliminazione in Champions League ..." Ancelotti nell'occhio del ciclone ", titola invece AS, mentre già si sprecano le indiscrezioni che vedono il tecnico italiano in partenza da Madrid. Negli ultimi mesi Ancelotti è stato accostato ...