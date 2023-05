Anacapri | rapina da 20mila euro al centro scommesse | 16enne finisce in comunità

(Di giovedì 18 maggio 2023) Il, con un complice maggiorenne, armato di coltello, sarebbe entrato in unadper farsi consegnare la somma di ventimilain contanti. I Carabinieri di Capri hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura cautelare del collocamento in, emessa dal Gip del Tribunale per i Minorenni di Napoli, su

... ha consentito di raccogliere nei confronti del 16enne gravi indizi in relazione a unaai danni di un centro scommesse di, commessa in concorso con un maggiorenne.... a carico del predetto, gravi indizi di colpevolezza in ordine alla commissione, in concorso con altro giovane maggiorenne, di unaaggravata, perpetrata in un punto scommesse di, ...... ha consentito di raccogliere nei confronti del 16enne gravi indizi in relazione a unaai danni di un centro scommesse di, commessa in concorso con un maggiorenne. Il giovane è ...

Anacapri, rapina a centro scommesse e spaccio di droga: 16enne in comunità ilmattino.it

L'indagine, condotta dai militari delle stazioni di Capri e di Anacapri, coordinata dalla Procura presso il tribunale per i minorenni di Napoli, ha consentito di raccogliere nei confronti del 16enne ...Questa mattina, i Carabinieri della Stazione di Capri hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura cautelare del ...