Anac | “Concessione stadio Zini alla Cremonese illegittima”

(Di giovedì 18 maggio 2023) La difesa del Comune di Cremona non convincein meritodello: secondo l’Autorità Anticorruzione, quell’aggiudicazione resta, con l’ente chiamato a mettere in campo “le più opportune azioni a tutela dell’interesse pubblico”, provvedendo ad una “applicazione rigorosa della disciplina di settore“. Lo scorso dicembreaveva avvisato l’amministrazione comunale che, secondo le risultanze di sopralluoghi e ispezioni effettuati, emergevano irregolarità, illegittimità e inosservanza della legge e del Codice degli Appalti in merito all’affidamento indello, contestando violazioni in materia di contratti pubblici e aggiramento ...