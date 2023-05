Amici | Giuseppe Giofrè pubblica un audio di Cristiano Malgioglio | “Vuoi una scenata di gelosia?”

Leggi su tpi

(Di giovedì 18 maggio 2023) Dopo le battute e i complimenti scambiati adcontinuano a sentirsi anche fuori dagli studi televisivi. Lo dimostra undito dal ballerino su Instagram, in cuiviene rimproverato perché non risponde alle chiamate. “Si può sapere dove sei? A cosa serve il cellulare? Dimmi tu a cosa ti serve il cellulare? Per fotografarti? Per far vedere a tutti che sei bello?”, diceironico. “che ti faccia una parte di? Già sono in strada e sto urlando e mi stanno guardando tutti. Sei felice? Io no”, scherza ancora il cantante. Non si sa quale sia stata la risposta di Giofré, ma lo sfogo ha certamente ...