Amici | Cricca e la fine della sua storia con Isobel Kinnear | “Spero di avere modo di riprovarci”

Dopo le sue varie esperienze in ambito musicale - da Area Sanremo nel 2021, passando per Deejay Onstage ed- ,sogna adesso il Festival di Sanremo : Assolutamente si, sogno quel ...Leggi Anche '22',in lacrime per Isobel: 'E' amore ragazzi' Certo dentro la scuola di '' il tempo libero non era molto ed entrambi erano concentrati sullo sfruttare al meglio la loro chanche: 'È ...racconta il suo percorso ad22 L'esperienza dinella scuola di22 è stata ricca di colpi di scena. L'amato cantante è stato eliminato inaspettatamente prima del Serale , ...

Dopo "Amici 22" Cricca svela: "E' Isobel che ha rotto, ma se non mi passa ci riprovo" TGCOM

Cricca dopo Amici 22 svela di essere ancora innamorato di Isobel: il ruolo avuto da Maria De Filippi nella loro storia dentro la Scuola.Ad "Amici 22" il cantante Cricca ha trovato la sua occasione, ma anche una ragazza speciale: Isobel. I due hanno subito instaurato un legame fortissimo, grazie anche al fatto che il cantante ha ...