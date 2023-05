Amici 22 | Angelina Mango terrorizzata prima di entrare nel talent

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 18 maggio 2023)ha affrontato una sfida non facile al suo ingresso ad22 dopo aver sconfitto Ascanio, soprattutto dal punto di vista psicologico in quanto c’era il timore che venisse considerata solo come un’altra “figlia” dio arrivata, “rubando” così il posto ad altri cantanti più meritevoli. Le prime critiche e polemiche avevano rapidamente invaso il web, come accaduto l’anno scorso con LDA, il figlio di Gigi D’Alessio, che era giunto anche lui alla fase finale del programma. Tuttavia, sono bastate poche esibizioni per farle scrollare di dosso l’etichetta pesante e fastidiosa, iniziando ad apprezzare il suoo, la sua grinta e la sua voce, dimenticandosi un po’ del suo cognome.22, le parole diIn un’intervista ...