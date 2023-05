Alveare in Festa | sabato la premiazione del contest e il compleanno del circolo Legambiente Avellino

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 18 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto20 maggio in occasione della Giornata Mondiale delle api, si terrà ladella terza edizione del“L’ape fa cose” rivolto ai bambini e ragazzi e indetto da. L’appuntamento è alle ore 16:30 al Parco Palatucci ad, per ladei disegni, dei temi e delle opere artistiche più belle. A tutti i partecipanti sarà offerto un premio e un attestato di partecipazione. L’incontro sarà l’occasione per installare una Bee Hotel, per la campagna nazionale di“Save The Queen”. Una Bee Hotel è un piccolo rifugio artificiale pensato per favorire la nidificazioni di api e impollinatori, sempre più minacciati dall’inquinamento e dai ...