AltSignals guadagna popolarità poiché il Texas riconosce le criptovalute nella Carta dei diritti

Leggi su coinlist.me

(Di giovedì 18 maggio 2023) Gli investitori sono a caccia di almeno una quota di $ASI mentre la prevendita dei token accelera $ASI si prepara alla sua prima quotazione nel secondo trimestre Gli investitori hanno assegnato un guadagno di 10 volte per $ASI L’idea che lediventino mainstream è stata un argomento molto controverso. Ci sono stati sostenitori e oppositori in egual misura. Ora che i principali stati statunitensi, come il, riconoscono l’asset class, il desiderio dei sostenitori sembra più probabile. Tuttavia, significa anche più spazio per nuovi progetti cripto. Un esempio è, che, nel giro di poche settimane in prevendita, ha attratto gli utenti grazie alla sua innovativa piattaforma di trading basata sull’Intelligenza Artificiale (AI). Lo stato della criptovaluta ...