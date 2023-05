Alta Marea Festival 2023 | il cinema indipendente protagonista a Termoli dal 27 al 29 luglio

(Di giovedì 18 maggio 2023) 15 titoli in concorso più un lungometraggio fuori concorso e una giuria composta dal regista Giulio Manfredonia e dalle attrici Maria Rosaria Russo, Angela Curri e Lia Grieco per ilmolisano. Il, quello dei giovani registi fuori dagli schemi tradizionali della grande distribuzione, èdella terza edizione di, ildie arte diffuso nel borgo antico di(Campobasso), in programma dal 27 al 29e ideato dal regista Antonio De Gregorio, direttore artistico. Ilnasce come vetrina per ilche punta a valorizzare i giovani ...

Unarossa che corre lungo le strade di Parma, ma anche delle province di Mantova e Piacenza, ... Veicoli adtecnologia, così come quella installata in alcune delle aree stoccaggio e deposito ...Nel Febbraio 2021 viene pubblicato il singolodi Gaston, brano che vede la partecipazione del duo salentino, oltre agli artisti Pietro Neos e Valeria Capocello, restituito poi al pubblico ...Per osservare il fenomeno delle maree e del mascheretto (in francese: " Le Mascaret "), è necessario arrivare due ore prima dell'arrivo dell', che, come scrisse Hugo, "avanza rapida quanto ...

Alta Marea, torna a Termoli festival del cinema indipendente Agenzia ANSA

15 titoli in concorso più un lungometraggio fuori concorso e una giuria composta dal regista Giulio Manfredonia e dalle attrici Maria Rosaria Russo, Angela Curri e Lia Grieco per il festival molisano.L’Abbazia di Mont-Saint-Michel festeggia 1000 anni, un’occasione unica per scoprire la “Meraviglia dell’Occidente” e lo spettacolo delle maree.