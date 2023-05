Almanacco del 18-05-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 18 maggio 2023)del giorno e buona giornata da Francesco Vitale giovedì 18 maggio Oggi la chiesa ricorda San Giovanni Primo Papa il nome deriva dall’ebraico yo abbreviazione di grave E che significa ebbe Misericordia e vuol dire letteralmente di avuto Misericordia un dono di Dio anticamente veniva in posta un figlio lungamente a Renato quando ormai i genitori avevano perso la speranza di essere Rallegrati dalla nascita di un bimbo Il proverbio dice chi corre troppo cade al primo intoppo i nativi Oggi Enrico Brignano Papa Giovanni Paolo II Karol Wojtyla per intenderci e Giovanni Falcone Noi andiamo a fare gli auguri ai nostri nati di oggi Roger Dove sono Dove sono Dove sono Dov’è la lista di oggi Ora andiamo a fare tantissimi auguri tutti per Samu Sara Tantissimi auguri a Sara non alla nostra solita sarà l’altra Sara Eh non quella che già collegata che Oggi stranamente non ...