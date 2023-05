Alluvioni | caro Salvini | ma che figura barbina

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 18 maggio 2023) Iniziamo questa trasmissione con un paio di appunti, con un paio di cartoline come al solito. La prima è riferita al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, vale a dire il signor Matteo. Il signorquando è iniziata l’emergenza vera in Emilia Romagna ha scritto il seguente tweet per poi cancellarlo: “Cuore, impegno e telefono che squilla di continuo dedicati ai cittadini di Emilia e Romagna che lottano con acqua e fango. Un Milan senza cuore, grinta e idee, non merita neanche un pensiero”. Come direbbe Emilio Fede, chedi merda! Io dico: ma come si fa a collegare quello che è successo e sta succedendo in Emilia Romagna con un risultato di una squadra di pallone? Come cazzo si fa? Altra follia in corso è invece quella chi collega i morti in Emilia Romagna all’emergenza climatica. Allora qui mi incazzo sul ...