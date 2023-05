Alluvione | le vittime salgono a 14 Ravenna | evacuazione totale di alcune frazioni

... 'È una tale tragedia vedere cosa è successo a Imola e all'Emilia Romagna, la città e la regione in cui sono cresciuto e i miei pensieri e le mie preghiere vanno alledell'e alle ...Sono in totale quattordici ledelle alluvioni rinvenute fino a ora. Nella regione sono 1.097 i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di soccorso. In campo ci sono anche trecento ...Emilia - Romagna, l'ultima drammatica telefonata con la vicina: 'Vedo i mobili galleggiare' Tra le tanteci sono due persone, marito e moglie, probabilmente tornati a casa per ...

Annegati o trascinati via dal fango: le tredici vittime dell'alluvione e le loro storie Today.it

Dopo l'alluvione gli interventi per aiutare la popolazione colpita dai danni in Emilia Romagna. Ecco le misure cui si sta pensando.L'alluvione in Emilia-Romagna non è destinata a terminare: continua l'allerta nei prossimi giorni e sale il numero delle vittime e dei dispersi.